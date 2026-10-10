Squads Tasmania vs New South Wales Breakers List a National Cricket League, Women 08.01.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Armitage Hollie
all rounder
Allen Jade
bowler
Barwick Mia
no information yet
Bray Caoimhe
no information yet
Bryce Kathryn
all rounder
Brown Maitlan
all rounder
Curtis Ava
bowler
Burns Erin
all rounder
Gibson Maisy
all rounder
Cheatle Lauren
bowler
Johnston Ruth
wicket keeper
Coyte Sarah
bowler
Lee Lizelle
batsman
Darlington Hannah
bowler
Silver-Holmes Hayley
bowler
French Tara
no information yet
Sippel Courtney Grace
bowler
Gardner Ashleigh
all rounder
Smith Amy
bowler
Healy Alyssa
wicket keeper
Smith Lauren
bowler
Hunter Elsa
batsman
Stalenberg Naomi
batsman
Kua Lauren
no information yet
Trenaman Rachel
batsman
Learoyd Anika
batsman
Wilson Callie
bowler
Litchfield Phoebe
batsman
Match has not started yet