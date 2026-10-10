Squads Tasmania vs New South Wales Breakers List a National Cricket League, Women 08.01.2027

List a

Bellerive

TAS
TAS
NSW
NSW

Playing

TAS
TAS
NSW
NSW
First TeamSecond Team
Armitage Hollie

all rounder

Barwick Mia

no information yet

Bray Caoimhe

no information yet

Bryce Kathryn

all rounder

Brown Maitlan

all rounder

Burns Erin

all rounder

Gibson Maisy

all rounder

Johnston Ruth

wicket keeper

French Tara

no information yet

Gardner Ashleigh

all rounder

Smith Amy

bowler

Healy Alyssa

wicket keeper

Kua Lauren

no information yet

Bench

TAS
TAS
NSW
NSW

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet