Squads Gujarat vs Haryana List a Vijay Hazare Trophy 21.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Bhatt Japagnya
no information yet
Bhardwaj Ishant Ravi
batsman
Bishnoi Ravi
bowler
Dalal Yashvardhan
no information yet
Chauhan Saurav Dilipsingh
batsman
Jakhar Samant Devender
batsman
Desai Aarya
batsman
Kamboj Anshul
all rounder
Desai Abhishek
no information yet
Kumar Ankit
batsman
Desai Amit
no information yet
Kumar Sumit
no information yet
Desai Siddharth
all rounder
Rana Amit
bowler
Gaja Chintan
bowler
Rana Himanshu
batsman
Jaiswal Vishal
batsman
Rohilla Bhuwan
bowler
Nagwaswalla Arzan
bowler
Shandilya Mayank
all rounder
Patel Harshal
bowler
Sindhu Nishant
all rounder
Patel Hemang
bowler
Singh Kukna Ajay
all rounder
Patel Jaymeet
no information yet
Singh Yuvraj
no information yet
Patel Kshitij
batsman
Siwach Ashish
no information yet
Patel Urvil
wicket keeper
Tewatia Rahul
all rounder
Poddar Ahaan Anuj
batsman
Thakral Anuj
no information yet
Match has not started yet