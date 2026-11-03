Squads Gujarat vs Haryana List a Vijay Hazare Trophy 21.12.2026

List a

GUJ
GUJ
HAR
HAR

Playing

GUJ
GUJ
HAR
HAR
First TeamSecond Team
Bhatt Japagnya

no information yet

Dalal Yashvardhan

no information yet

Kamboj Anshul

all rounder

Desai Abhishek

no information yet

Desai Amit

no information yet

Kumar Sumit

no information yet

Desai Siddharth

all rounder

Rana Amit

bowler

Shandilya Mayank

all rounder

Sindhu Nishant

all rounder

Singh Kukna Ajay

all rounder

Patel Jaymeet

no information yet

Singh Yuvraj

no information yet

Siwach Ashish

no information yet

Patel Urvil

wicket keeper

Tewatia Rahul

all rounder

Thakral Anuj

no information yet

Bench

GUJ
GUJ
HAR
HAR

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet