Squads UAE Bulls vs Arabian Aces T10 Abu Dhabi T10 19.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Afridi Muhammad Abbas
bowler
Ahmed Shiraz
bowler
Akram Wasim
all rounder
Banton Tom
batsman
Bopara Ravi
all rounder
Bravo Dwayne
all rounder
Cornwall Rahkeem
all rounder
Cox Jordan
wicket keeper
Cutting Ben
all rounder
David Tim
batsman
De Kock Quinton
wicket keeper
Drakes Dominic
all rounder
Farooqi Fazalhaq
bowler
Gleeson Richard
bowler
Khan Aayan
all rounder
Khan Asif
batsman
Khan Rohid
no information yet
Khan Usman
batsman
Lyth Adam
batsman
Maqsood Waqas
bowler
Naveed Izharulhaq
bowler
Naveen-ul-Haq
bowler
Paul Keemo
all rounder
Rahmani Abdul Rahman
bowler
Rashid Adil
bowler
Rossouw Rilee
batsman
Shah Khushdil
all rounder
Singh Harbhajan
bowler
Stanley Mitchell Terry
batsman
Wasim Imad
all rounder
Zahid Karnal
bowler
Match has not started yet