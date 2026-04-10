Jake Weatherald

Jake Weatherald

batsman

Full name:Jake Weatherald
Nationality:Australia
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:leg break

Teams

2026 Teams

Adelaide Strikers

Australia

Hobart Hurricanes

Leicestershire

Tasmania Tigers

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches604186
Innings200
Overs7.000
Balls---
Maidens000
Runs4400
Wickets100
Avg4400
SR4200
Eco6.2800
BB100
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches604186
Innings1154185
Not outs315
Runs383714202047
Balls Faced716015961599
Avg34.2535.525.58
SR53.5888.97128.01
Fours500163202
Fifties19713
Sixies193979
Highest198141115
Hundreds941

Jake Weatherald Schedule & Results

County Championship

Jake Weatherald News

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Right now you have a chance to get to know one of the most famous cricket players Jake Weatherald: all his wins, matches played and motivation to take to the field of cricket.

The Ashes | Twitter reacts as Australia produce their version of Bazball to take 44-run lead over England

The Ashes | Twitter reacts as Australia produce their version of Bazball to take 44-run lead over England

Australia ended day two of the second Test with a lead of 44 runs over England in Brisbane on Friday. Jake Weatherald, Marnus Labuschagne and Steve Smith scored half-centuries to take the home side to 378/6 in 73 overs after England's innings ended early in the first session for 334.

Jake Weatherald02:29 PM, 05 November, 2025

Australia Drops Star Batter, Hands Maiden Call-Up to Tasmania Cricketer in The Ashes

Jake Weatherald05:52 PM, 11 January, 2024

BBL 13 | Twitter lauds belligerent Weatherald after Strikers thrash Hurricanes in must-win encounter

Jake Weatherald04:29 PM, 02 January, 2022

BBL 2021-22 | WATCH: Mohammad Hasnain bowls triple wicket maiden over on his BBL debut

Jake Weatherald04:57 PM, 07 December, 2021

BBL 2021-22 | WATCH: Jake Fraser-McGurk grabs a stunning acrobatic boundary catch to dismiss Jake Weatherald

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