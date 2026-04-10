Jake Weatherald

County Championship
Surrey vs Leicestershire
County Championship
SUR
(96 ov.) 412/6
LEI
Glamorgan vs Leicestershire
County Championship
GLA
(96 ov.) 334/7
LEI
Leicestershire vs Nottinghamshire
County Championship
LEI
NOT
(96 ov.) 405/4
Sussex vs Leicestershire
County Championship
SUS
(0 ov.) 3/0
LEI
328
Essex vs Leicestershire
County Championship
ESS
(3 ov.) 10/1
LEI
333
Leicestershire vs Essex
County Championship
LEI
ESS
(75 ov.) 342/5
Leicestershire vs Yorkshire
County Championship
LEI
(0 ov.) 177/3
YOR
185
Leicestershire vs Glamorgan
County Championship
LEI
GLA
Yorkshire vs Leicestershire
County Championship
YOR
LEI
Nottinghamshire vs Leicestershire
County Championship
NOT
LEI
Leicestershire vs Somerset
County Championship
LEI
SOM
Leicestershire vs Hampshire
County Championship
LEI
HAM
Warwickshire vs Leicestershire
County Championship
WAR
LEI