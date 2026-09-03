Squads North West Dragons vs Garden Route Badgers T20 CSA T20 Challenge 10.10.2026
Playing
|First Team
|Second Team
De Swardt Ruan
wicket keeper
Hermann Rubin
wicket keeper
Jansen Duan
bowler
Lubbe Wihan
batsman
Mokoena Thabang Grant
batsman
Mungroo Kerwin
bowler
Muthusamy Senuran
all rounder
Ngoepe Lesiba
batsman
Pretorius Dwaine
all rounder
Prince Meeka-eel
bowler
Seleka Caleb
bowler
Senokwane Lesego
batsman
van den Bergh Nicholas Jacques
wicket keeper
Van Tonder Raynard
batsman
Match has not started yet