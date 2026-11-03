Squads Central Hinds vs Auckland Hearts T20 Super Smash, Women 09.01.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Apperley Aniela
batsman
Anderson Olivia
bowler
Atkinson Georgia
bowler
Armstrong Bella
bowler
Bartlett Ocean
all rounder
Buchanan Elizabeth
batsman
Devonshire Flora
all rounder
Catton Prue
batsman
Foreman Grace
no information yet
Down Lauren
batsman
Gaging Kate
wicket keeper
Green Maddy
batsman
Green Claudia
bowler
Halliday Brooke
batsman
Kumar Ashtuti
bowler
Hucker Amie
all rounder
Mair Rosemary
bowler
Illing Bree
all rounder
McLeod Emma
batsman
Lambat Ayaan
no information yet
Ogden Jessica Brooke
all rounder
Penfold Josie
all rounder
Pedersen Cate
batsman
Penfold Molly
bowler
Rowe Hannah
bowler
Smith Bryony
all rounder
Tomlinson Kerry-Anne
batsman
Treder Abby
no information yet
Match has not started yet