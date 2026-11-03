Squads Central Hinds vs Auckland Hearts T20 Super Smash, Women 09.01.2027

T20

CEN
CEN
AUC
AUC

Playing

CEN
CEN
AUC
AUC
First TeamSecond Team
Bartlett Ocean

all rounder

Devonshire Flora

all rounder

Foreman Grace

no information yet

Gaging Kate

wicket keeper

Hucker Amie

all rounder

Illing Bree

all rounder

Lambat Ayaan

no information yet

Penfold Josie

all rounder

Smith Bryony

all rounder

Treder Abby

no information yet

Bench

CEN
CEN
AUC
AUC

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet