Squads Otago Sparks vs Central Hinds T20 Super Smash, Women 23.01.2027

T20

OTA
OTA
CEN
CEN

Playing

OTA
OTA
CEN
CEN
First TeamSecond Team
Bates Suzie

all rounder

Bartlett Ocean

all rounder

Browning Anna

all rounder

Devonshire Flora

all rounder

Foreman Grace

no information yet

Cuttance Harriet

all rounder

Gaging Kate

wicket keeper

Inglis Polly

wicket keeper

James Bella

wicket keeper

Parry Isy

no information yet

Watkins PJ

no information yet

Smith Bryony

all rounder

Wilson Saffron

all rounder

Bench

OTA
OTA
CEN
CEN

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet