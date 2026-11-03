Squads Otago Sparks vs Central Hinds T20 Super Smash, Women 23.01.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Bates Suzie
all rounder
Apperley Aniela
batsman
Black Emma
bowler
Atkinson Georgia
bowler
Blakely Caitlin
batsman
Bartlett Ocean
all rounder
Browning Anna
all rounder
Devonshire Flora
all rounder
Carson Eden J
bowler
Foreman Grace
no information yet
Cuttance Harriet
all rounder
Gaging Kate
wicket keeper
Deerness Chloe
bowler
Green Claudia
bowler
Gain Olivia
batsman
Kumar Ashtuti
bowler
Inglis Polly
wicket keeper
Mair Rosemary
bowler
James Bella
wicket keeper
McLeod Emma
batsman
Kotkamp Lousia
bowler
Ogden Jessica Brooke
all rounder
Leydon-Davis Felicity
bowler
Pedersen Cate
batsman
Parry Isy
no information yet
Rowe Hannah
bowler
Watkins PJ
no information yet
Smith Bryony
all rounder
Wilson Saffron
all rounder
Tomlinson Kerry-Anne
batsman
Match has not started yet