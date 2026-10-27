Match details Andhra vs Puducherry T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 24.11.2026
Match Info
|Match:
|Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 2026
|Date:
|Monday, November 16, 2026 - Sunday, December 06, 2026
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Tuesday, November 24, 2026 11:00 AM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Andhra Squad
|Players
|Akhil Shambu, Bharat Srikar, Bhui Ricky, Hebbar Ashwin, Kumar Dheeraj, Mohan Lalith, Raj Prithvi, Rasheed Shaik, Reddy Maramreddy Harishankar, Reddy Maramreddy Hemanth, Saiteja Kavuri, Sandeep Y, Sasikanth KV, Shinde Karan, Stephen Cheepurapalli, Tapaswi Pinninti
|Bench
|no information yet
Puducherry Squad
|Players
|Anand Kargave Akash, Aravinddaraj A, Chauhan Bhupender, Dogra Paras, Jadhav Yash, Jayasundaram Karthikeyan, Karthik Arun, Marimuthu Vikneshwaran, Pandey Krishna, Rohit Damodaran, Sharma Bharat, Sivaraman Parameeswaran, Udeshi Sagar, Yadav Gaurav, Yadav Ravi
|Bench
|no information yet
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet
Match has not started yet