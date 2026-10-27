Match details Andhra vs Puducherry T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 24.11.2026

T20

AND
AND
PUD
PUD

Match Info

Match:Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 2026
Date:Monday, November 16, 2026 - Sunday, December 06, 2026
Toss:no information yet
Time:Tuesday, November 24, 2026 11:00 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Andhra Squad

PlayersAkhil Shambu, Bharat Srikar, Bhui Ricky, Hebbar Ashwin, Kumar Dheeraj, Mohan Lalith, Raj Prithvi, Rasheed Shaik, Reddy Maramreddy Harishankar, Reddy Maramreddy Hemanth, Saiteja Kavuri, Sandeep Y, Sasikanth KV, Shinde Karan, Stephen Cheepurapalli, Tapaswi Pinninti
Benchno information yet

Puducherry Squad

PlayersAnand Kargave Akash, Aravinddaraj A, Chauhan Bhupender, Dogra Paras, Jadhav Yash, Jayasundaram Karthikeyan, Karthik Arun, Marimuthu Vikneshwaran, Pandey Krishna, Rohit Damodaran, Sharma Bharat, Sivaraman Parameeswaran, Udeshi Sagar, Yadav Gaurav, Yadav Ravi
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet

Match has not started yet