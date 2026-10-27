Squads Andhra vs Puducherry T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 24.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Akhil Shambu
bowler
Anand Kargave Akash
batsman
Bharat Srikar
wicket keeper
Aravinddaraj A
bowler
Bhui Ricky
batsman
Chauhan Bhupender
all rounder
Hebbar Ashwin
batsman
Dogra Paras
batsman
Kumar Dheeraj
batsman
Jadhav Yash
wicket keeper
Mohan Lalith
bowler
Jayasundaram Karthikeyan
batsman
Raj Prithvi
bowler
Karthik Arun
wicket keeper
Rasheed Shaik
batsman
Marimuthu Vikneshwaran
batsman
Pandey Krishna
batsman
Reddy Maramreddy Hemanth
bowler
Rohit Damodaran
batsman
Saiteja Kavuri
all rounder
Sharma Bharat
bowler
Sandeep Y
batsman
Sivaraman Parameeswaran
all rounder
Sasikanth KV
all rounder
Udeshi Sagar
bowler
Shinde Karan
batsman
Yadav Gaurav
bowler
Stephen Cheepurapalli
bowler
Yadav Ravi
bowler
Tapaswi Pinninti
batsman
Match has not started yet