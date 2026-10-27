Squads Andhra vs Puducherry T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 24.11.2026

T20

AND
AND
PUD
PUD

Playing

AND
AND
PUD
PUD
First TeamSecond Team
Bharat Srikar

wicket keeper

Bhui Ricky

batsman

Jadhav Yash

wicket keeper

Karthik Arun

wicket keeper

Saiteja Kavuri

all rounder

Sandeep Y

batsman

Sasikanth KV

all rounder

Bench

AND
AND
PUD
PUD

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet