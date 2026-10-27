Squads Chhattisgarh vs Vidarbha T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 26.11.2026

T20

CHH
CHH
VID
VID

Playing

CHH
CHH
VID
VID
First TeamSecond Team
Agarwal Shubham

all rounder

Chavan Nayan

no information yet

Butte Jivesh

all rounder

Chandraker Shashank

wicket keeper

Kerkar Eknath

wicket keeper

Parwani Dipesh

no information yet

Sharma Jitesh

wicket keeper

Painkra Prashant

no information yet

Wadkar Akshay

wicket keeper

Yadav Lalit

all rounder

Bench

CHH
CHH
VID
VID

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet