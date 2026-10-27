Squads Chhattisgarh vs Vidarbha T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 26.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Agarwal Shubham
all rounder
Chavan Nayan
no information yet
Butte Jivesh
all rounder
Dubey Harsh Surendra
all rounder
Chandraker Shashank
wicket keeper
Dubey Saurabh
bowler
Chouhan Ashish
batsman
Dubey Shubham
batsman
Desai Sanjeet
batsman
Karnewar Akshay
bowler
Hurkat Sanidhya
batsman
Mahale Mandar
batsman
Kerkar Eknath
wicket keeper
Nalkande Darshan
bowler
Khare Amandeep Narayan
batsman
Parwani Dipesh
no information yet
Sharma Jitesh
wicket keeper
Mandal Ajay Jadav
all rounder
Shorey Dhruv
batsman
Painkra Prashant
no information yet
Taide Atharwa
batsman
Singh Gagandeep
batsman
Wadkar Akshay
wicket keeper
Singh Harpreet
batsman
Yadav Lalit
all rounder
Singh Shubham
bowler
Sureshrao Ruikar Sumit
all rounder
Thakur Aayush Singh
bowler
Tiwari Rishabh
batsman
Tiwary Anuj
batsman
Match has not started yet