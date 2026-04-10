Jitesh Mohan Sharma

Jitesh Mohan Sharma

wicket keeper

Full name:Jitesh Mohan Sharma
Nationality:India
Batting style:right handed batsman
Date of Birth (Age):October 22, 1993 (29)
Zodiac Sign:Libra
Height:172 cm
Hometown:Amravati, Maharashtra, India
Jersey Number:99
Batting Style:Right-hand bat
Social Media:Twitter, Instagram

Teams

2026 Teams

Baroda

India

Royal Challengers Bengaluru

Vidarbha

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches174790
Innings011
Overs02.01.0
Balls---
Maidens000
Runs065
Wickets000
Avg000
SR000
Eco035
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches174790
Innings254385
Not outs0113
Runs63213502096
Balls Faced117217081406
Avg25.2832.1429.11
SR53.9279.03149.07
Fours84149205
Fifties479
Sixies82196
Highest69107106
Hundreds021

Jitesh Mohan Sharma Schedule & Results

Indian Premier League

ResultRajasthan Royals vs Royal Challengers Bengaluru

Rajasthan Royals vs Royal Challengers Bengaluru

Indian Premier League

Barsapara Cricket Stadium, Jaipur

RR

RR

202

RCB

RCB

201

ResultMumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru

Mumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru

Indian Premier League

Wankhede Stadium, Mumbai

MI

MI

222

RCB

RCB

240

ResultRoyal Challengers Bengaluru vs Lucknow Super Giants

Royal Challengers Bengaluru vs Lucknow Super Giants

Indian Premier League

M.Chinnaswamy Stadium, Bangalore

RCB

RCB

149

LSG

LSG

146

ResultRoyal Challengers Bengaluru vs Delhi Capitals

Royal Challengers Bengaluru vs Delhi Capitals

Indian Premier League

M.Chinnaswamy Stadium, Bangalore

RCB

RCB

175

DC

DC

179

ResultRoyal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans

Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans

Indian Premier League

M.Chinnaswamy Stadium, Bangalore

RCB

RCB

206

GT

GT

205

ResultDelhi Capitals vs Royal Challengers Bengaluru

Delhi Capitals vs Royal Challengers Bengaluru

Indian Premier League

Arun Jaitley Stadium, Delhi

DC

DC

75

RCB

RCB

77

ResultGujarat Titans vs Royal Challengers Bengaluru

Gujarat Titans vs Royal Challengers Bengaluru

Indian Premier League

Narendra Modi Stadium, Ahmedabad

GT

GT

158

RCB

RCB

155

ResultLucknow Super Giants vs Royal Challengers Bengaluru

Lucknow Super Giants vs Royal Challengers Bengaluru

Indian Premier League

Ekana Cricket Stadium, Lucknow

LSG

LSG

209

RCB

RCB

203

ResultRoyal Challengers Bengaluru vs Mumbai Indians

Royal Challengers Bengaluru vs Mumbai Indians

Indian Premier League

Shaheed Veer Narayan Singh International Stadium, Bangalore

RCB

RCB

167

MI

MI

166

ResultRoyal Challengers Bengaluru vs Kolkata Knight Riders

Royal Challengers Bengaluru vs Kolkata Knight Riders

Indian Premier League

Shaheed Veer Narayan Singh International Stadium, Bangalore

RCB

RCB

194

KKR

KKR

192

ResultPunjab Kings vs Royal Challengers Bengaluru

Punjab Kings vs Royal Challengers Bengaluru

Indian Premier League

HPCA Stadium, Mohali

PBKS

PBKS

199

RCB

RCB

222

ResultSunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bengaluru

Sunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bengaluru

Indian Premier League

Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad

SRH

SRH

255

RCB

RCB

200

ResultRoyal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans

Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans

Indian Premier League

HPCA Stadium, Bangalore

RCB

RCB

254

GT

GT

162

ResultRoyal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans

Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans

Indian Premier League

M.Chinnaswamy Stadium

RCB

RCB

161

GT

GT

155

T20 Series Ireland vs India

ResultIreland vs India

Ireland vs India

T20 Series Ireland vs India

Civil Service Cricket Club, Belfast

IRL

IRL

182

IND

IND

148

ResultIreland vs India

Ireland vs India

T20 Series Ireland vs India

Civil Service Cricket Club, Belfast

IRL

IRL

154

IND

IND

153

Jitesh Sharma News

View all

Right now you have a chance to get to know one of the most famous cricket players Jitesh Sharma: all his wins, matches played and motivation to go out on the cricket field.

Why RCB Captain Rajat Patidar Is Missing Today’s Match?

Why RCB Captain Rajat Patidar Is Missing Today’s Match?

Rajat Patidar was expected to walk out for the toss against Punjab Kings. But it was Jitesh Sharma who stepped out for the toss, as fans noted that Patidar is not available for this game. It was later informed that the skipper was not fit for this game and will return for the clash against SRH.

Jitesh Sharma06:25 PM, 10 April, 2026

Vaibhav Sooryavanshi Finally Gives His Bat Away and It Goes to Jitesh Sharma

Jitesh Sharma03:10 PM, 06 April, 2026

Was This a Dig at Dhoni? RCB’s Gesture Goes Viral

Jitesh Sharma04:10 PM, 27 March, 2026

What Jitesh Sharma Said About Virat Kohli Will Win Your Heart!

Jitesh Sharma09:27 PM, 11 December, 2025

South Africa tour of India | Twitter applauds as Jitesh trumps De Kock in battle of wicketkeepers

Another Players

Shaw, Prithvi

Shaw, Prithvi

Pania, Bhanu

Pania, Bhanu

Dubey, Shubham

Dubey, Shubham

Jadeja, Ravindra

Jadeja, Ravindra

Khan, Musheer

Khan, Musheer

Satish, Ganesh

Satish, Ganesh

Mahajan, Innesh

Mahajan, Innesh

Mavi, Shivam

Mavi, Shivam

Tiwari, Naman

Tiwari, Naman

Chavan, Nayan

Chavan, Nayan