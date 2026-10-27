Squads Madhya Pradesh vs Assam T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 16.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Batham Rahul
bowler
Choudhury Avinav
bowler
Chouhan Rishabh
batsman
Das Denish Paramananda
batsman
Hirwani Mihir
bowler
Das Pallavkumar
batsman
Iyer Venkatesh
all rounder
Das Rishav
batsman
Jain Saransh
bowler
Dey Saurav
all rounder
Kartikeya Kumar
batsman
Dutta Mrinmoy
bowler
Khan Avesh
bowler
Ghadigaonkar Sumit
wicket keeper
Khan Mohd Arshad
bowler
Hussain Mukhtar
bowler
Khejroliya Kulwant
bowler
Lachit Sunil Girik
bowler
Patidar Rajat
batsman
Parag Riyan
all rounder
Sahani Parth
batsman
Roy Bishal
no information yet
Sharma Shubham
batsman
Roy Erik Carfew
batsman
Solanki Sagar
all rounder
Roy Sibsankar
all rounder
Thakur Rakesh
wicket keeper
Saikia Pradyuman
batsman
Match has not started yet