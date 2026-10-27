Squads Madhya Pradesh vs Assam T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 16.11.2026

T20

MAP
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ASM
ASM

Playing

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MAP
ASM
ASM
First TeamSecond Team
Iyer Venkatesh

all rounder

Das Rishav

batsman

Dey Saurav

all rounder

Ghadigaonkar Sumit

wicket keeper

Parag Riyan

all rounder

Roy Bishal

no information yet

Solanki Sagar

all rounder

Roy Sibsankar

all rounder

Thakur Rakesh

wicket keeper

Bench

MAP
MAP
ASM
ASM

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet