Match details Madhya Pradesh vs Assam T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 16.11.2026
Match Info
|Match:
|Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 2026
|Date:
|Monday, November 16, 2026 - Sunday, December 06, 2026
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Monday, November 16, 2026 05:30 AM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Madhya Pradesh Squad
|Players
|Batham Rahul, Chouhan Rishabh, Hirwani Mihir, Iyer Venkatesh, Jain Saransh, Kartikeya Kumar, Khan Avesh, Khan Mohd Arshad, Khejroliya Kulwant, Patidar Rajat, Sahani Parth, Sharma Shubham, Solanki Sagar, Thakur Rakesh
|Bench
|no information yet
Assam Squad
|Players
|Choudhury Avinav, Das Denish Paramananda, Das Pallavkumar, Das Rishav, Dey Saurav, Dutta Mrinmoy, Ghadigaonkar Sumit, Hussain Mukhtar, Lachit Sunil Girik, Parag Riyan, Roy Bishal, Roy Erik Carfew, Roy Sibsankar, Saikia Pradyuman, Sarma Kunal, Sengupta Akash, Singh Rahul
|Bench
|no information yet
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet
Match has not started yet