Squads Odisha vs Mumbai Indians T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 24.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Biswal Kartik
all rounder
Dhupar Rajesh Rajeev
wicket keeper
Luha Prabin
wicket keeper
Mishra Shantanu
batsman
Pattanaik Rakesh
all rounder
Pattnaik Sandeep Pradeep
batsman
Poddar Govinda
all rounder
Pradhan Debabrata Babrubahan
all rounder
Rathod Harshit
bowler
Rout Soubhagya
batsman
Samal Swastik
batsman
Singh Prayash Kumar
bowler
Tarini Sa
batsman
Yadav Abhishek
batsman
Match has not started yet