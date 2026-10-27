Squads Odisha vs Mumbai Indians T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 24.11.2026

T20

ODI
ODI
MI
MI

Playing

ODI
ODI
MI
MI
First TeamSecond Team
Biswal Kartik

all rounder

Luha Prabin

wicket keeper

Pattanaik Rakesh

all rounder

Poddar Govinda

all rounder

Tarini Sa

batsman

Bench

ODI
ODI
MI
MI

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet