Squads Punjab vs Bihar T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 26.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Brar Harpreet
bowler
Joshi Gaurav
no information yet
Choudhary Gourav
no information yet
Kashyap Suraj Kumar
bowler
Dhir Naman
bowler
Khan Nawaz
no information yet
Dutta Prerit
bowler
Kumar Babul
bowler
Markande Mayank
bowler
Kumar Sachin
no information yet
Sharma Abhishek
all rounder
Nigrodh Sharman
no information yet
Singh Anmolpreet
batsman
Parmar Anujit
no information yet
Singh Arshdeep
bowler
Raj Akash Bibhuti
batsman
Singh Baltej
bowler
Raj Harsh Mukesh
bowler
Singh Gurkeerat
batsman
Raj Malay Mritunjay
all rounder
Singh Jassinder
bowler
Saket Abhijeet
bowler
Singh Mandeep
batsman
Saurabh Bipin
wicket keeper
Singh Prabhsimran
wicket keeper
Singh Ankit Indrasan
no information yet
Singh Ramandeep
batsman
Singh Harsh
batsman
Singh Sanvir
all rounder
Singh Paramjit
no information yet
Match has not started yet