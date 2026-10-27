Squads Punjab vs Bihar T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 26.11.2026

T20

PUN
PUN
BIH
BIH

Playing

PUN
PUN
BIH
BIH
First TeamSecond Team
Joshi Gaurav

no information yet

Choudhary Gourav

no information yet

Khan Nawaz

no information yet

Kumar Sachin

no information yet

Sharma Abhishek

all rounder

Nigrodh Sharman

no information yet

Parmar Anujit

no information yet

Saurabh Bipin

wicket keeper

Singh Prabhsimran

wicket keeper

Singh Ankit Indrasan

no information yet

Singh Sanvir

all rounder

Singh Paramjit

no information yet

Bench

PUN
PUN
BIH
BIH

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet