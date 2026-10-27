Squads Railways vs Haryana T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 20.11.2026

T20

RAI
RAI
HAR
HAR

Playing

RAI
RAI
HAR
HAR
First TeamSecond Team
Bana Dinesh Mahabir

wicket keeper

Kamboj Anshul

all rounder

Kumar Sumit

no information yet

Rohilla Sarvesh

wicket keeper

Shandilya Mayank

all rounder

Sharma Rohit

wicket keeper

Singh Vivek

all rounder

Sindhu Nishant

all rounder

Bench

RAI
RAI
HAR
HAR

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet