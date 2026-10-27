Squads Railways vs Haryana T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 20.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Chaubey Shubham
batsman
Bana Dinesh Mahabir
wicket keeper
Chaudhary Shivam
batsman
Chahal Yuzvendra
bowler
Choudhary Raj Kamal
batsman
Kamboj Anshul
all rounder
Kumar Susheel
bowler
Kumar Aman
bowler
Kushwah Nishant
batsman
Kumar Ankit
batsman
Pandey Akash
bowler
Kumar Sumit
no information yet
Pandey Akshat R
bowler
Mishra Amit
bowler
Saif Mohammad
batsman
Rana Himanshu
batsman
Sharma Ashutosh
batsman
Rohilla Sarvesh
wicket keeper
Sharma Karn
bowler
Shandilya Mayank
all rounder
Sharma Rahul
bowler
Sharma Mohit
bowler
Singh Pratham
batsman
Sharma Rohit
wicket keeper
Singh Vivek
all rounder
Sharma Yashu
batsman
Singh Yuvraj
batsman
Sindhu Nishant
all rounder
Match has not started yet