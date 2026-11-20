Squads Rajasthan vs Punjab T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 30.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Choudhary Aniket
bowler
Brar Harpreet
bowler
Garhwal Aditya
all rounder
Choudhary Gourav
no information yet
Garhwal Shubham
batsman
Dhir Naman
bowler
Gupta Arjit
batsman
Dutta Prerit
bowler
Khan Salman Faruk
batsman
Markande Mayank
bowler
Lomror Mahipal
all rounder
Sharma Abhishek
all rounder
Rathore Kunal Singh Ajay
wicket keeper
Singh Anmolpreet
batsman
Suthar Manav
bowler
Singh Arshdeep
bowler
Match has not started yet