Squads Saurashtra vs Tamil Nadu T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 26.11.2026

T20

SAU
SAU
TAN
TAN

Playing

SAU
SAU
TAN
TAN
First TeamSecond Team
Bhut Parth

all rounder

G Ajitesh

wicket keeper

Desai Harvik

wicket keeper

Jagadeesan Narayan

wicket keeper

Gohel Tarang H

wicket keeper

Gohil Jay

batsman

Jackson Sheldon

wicket keeper

Jani Chirag

all rounder

Mankad Prerak

all rounder

Bench

SAU
SAU
TAN
TAN

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet