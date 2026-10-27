Squads Saurashtra vs Tamil Nadu T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 26.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Bhut Parth
all rounder
Chakravarthy Varun
bowler
Chudasama Yuvraj
bowler
G Ajitesh
wicket keeper
Desai Harvik
wicket keeper
Jagadeesan Narayan
wicket keeper
Gajjar Sammar
bowler
Khan Shahrukh
batsman
Gohel Tarang H
wicket keeper
Kishore Sai
bowler
Gohil Jay
batsman
Mohammed M
bowler
Jackson Sheldon
wicket keeper
Natarajan Thangarasu
bowler
Jadeja Vishvaraj
batsman
Sudharsan Sai
batsman
Jani Chirag
all rounder
Sundar Washington
all rounder
Karia Pranav
bowler
Kotak Hetvik
batsman
Mankad Prerak
all rounder
Patel Kushang Dineshbhai
bowler
Unadkat Jaydev
bowler
Match has not started yet