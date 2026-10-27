Squads Tamil Nadu vs Haryana T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 18.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Chakravarthy Varun
bowler
Bana Dinesh Mahabir
wicket keeper
G Ajitesh
wicket keeper
Chahal Yuzvendra
bowler
Jagadeesan Narayan
wicket keeper
Kamboj Anshul
all rounder
Khan Shahrukh
batsman
Kumar Aman
bowler
Kishore Sai
bowler
Kumar Ankit
batsman
Mohammed M
bowler
Kumar Sumit
no information yet
Natarajan Thangarasu
bowler
Mishra Amit
bowler
Sudharsan Sai
batsman
Rana Himanshu
batsman
Sundar Washington
all rounder
Rohilla Sarvesh
wicket keeper
Match has not started yet