Squads Tamil Nadu vs Haryana T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 18.11.2026

T20

TAN
TAN
HAR
HAR

Playing

TAN
TAN
HAR
HAR
First TeamSecond Team
Bana Dinesh Mahabir

wicket keeper

G Ajitesh

wicket keeper

Jagadeesan Narayan

wicket keeper

Kamboj Anshul

all rounder

Kumar Sumit

no information yet

Rohilla Sarvesh

wicket keeper

Bench

TAN
TAN
HAR
HAR

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet