Shivam Sharma

Shivam Sharma

bowler

Full name:Shivam Sharma

Teams

2026 Teams

Gorakhpur Lions

Uttar Pradesh

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches6187
Innings11187
Overs178.2177.125.0
Balls---
Maidens4060
Runs532781141
Wickets18296
Avg29.5526.9323.5
SR59.4436.6525
Eco2.984.45.64
BB872
4w000
5w120
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches6187
Innings781
Not outs320
Runs90633
Balls Faced179804
Avg22.510.53
SR50.2778.7575
Fours1520
Fifties000
Sixies030
Highest41333
Hundreds000

Shivam Sharma Schedule & Results

T20 Uttar Pradesh League

Another Players

Jangra, Mohit

Jangra, Mohit

Tripathi, Brijendra

Tripathi, Brijendra

Chaturvedi, Divyansh

Chaturvedi, Divyansh

Mavi, Shivam

Mavi, Shivam

Kumar, Bhuvneshwar

Kumar, Bhuvneshwar

Kumar, Saurabh

Kumar, Saurabh

Goswami, Abhishek

Goswami, Abhishek

Yadav, Kunal

Yadav, Kunal

Kartikeya, Kumar

Kartikeya, Kumar

Rawat, Rahul

Rawat, Rahul