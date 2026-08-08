Squads Noida Super Kings vs Kanpur Superstar T20 T20 Uttar Pradesh League 15.08.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Alam Mirza Danish
batsman
Chaudhary Prashant
bowler
Bharadwaj Arjun
bowler
Khan Aquib
bowler
Dwivedi Rohit
bowler
Khanna Shubh
wicket keeper
Javed Muhammad
no information yet
Pandey Abhishek
bowler
Kishan j
all rounder
Rajpal Rahul
batsman
Pawadia Tarun
batsman
Rizvi Sameer
batsman
Prashar Chaitanya
no information yet
Saini Pranjal
wicket keeper
Pratap Nilotpalendu
wicket keeper
Sharma Kushagra
bowler
Raghuvanshi Shantanu
batsman
Singh Adarsh
no information yet
Rana Nitish
batsman
Yadav Ansh
no information yet
Shuaib Mohd
no information yet
Solanki Manish
batsman
Tyagi Kunal
bowler
Match has not started yet