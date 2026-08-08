Squads Noida Super Kings vs Kanpur Superstar T20 T20 Uttar Pradesh League 15.08.2026

T20

NOI
NOI
KAN
KAN

Playing

NOI
NOI
KAN
KAN
First TeamSecond Team
Khanna Shubh

wicket keeper

Javed Muhammad

no information yet

Kishan j

all rounder

Prashar Chaitanya

no information yet

Saini Pranjal

wicket keeper

Pratap Nilotpalendu

wicket keeper

Singh Adarsh

no information yet

Yadav Ansh

no information yet

Shuaib Mohd

no information yet

Bench

NOI
NOI
KAN
KAN

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet