Squads Noida Super Kings vs Kashi Rudras T20 T20 Uttar Pradesh League 26.08.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Alam Mirza Danish
batsman
Bishem Sachin Singh
no information yet
Bharadwaj Arjun
bowler
Dubey Akshay
no information yet
Dwivedi Rohit
bowler
Khan Kamil
no information yet
Javed Muhammad
no information yet
Malik Ankur Sohanveer
no information yet
Kishan j
all rounder
Mavi Shivam
bowler
Pawadia Tarun
batsman
Pandey Priyanshu
no information yet
Prashar Chaitanya
no information yet
Rai Atal Bihari Vipin
batsman
Pratap Nilotpalendu
wicket keeper
Shahbaz Mirza
batsman
Raghuvanshi Shantanu
batsman
Sharma Karan
all rounder
Rana Nitish
batsman
Singh Ajay
batsman
Shuaib Mohd
no information yet
Singh Shiva
bowler
Solanki Manish
batsman
Singh Yashovardhan
all rounder
Tyagi Kunal
bowler
Singhwal Rajat
bowler
Match has not started yet