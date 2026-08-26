Squads Noida Super Kings vs Kashi Rudras T20 T20 Uttar Pradesh League 26.08.2026

T20

NOI
NOI
KAS
KAS

Playing

NOI
NOI
KAS
KAS
First TeamSecond Team
Bishem Sachin Singh

no information yet

Dubey Akshay

no information yet

Khan Kamil

no information yet

Javed Muhammad

no information yet

Malik Ankur Sohanveer

no information yet

Kishan j

all rounder

Pandey Priyanshu

no information yet

Prashar Chaitanya

no information yet

Pratap Nilotpalendu

wicket keeper

Sharma Karan

all rounder

Singh Ajay

batsman

Shuaib Mohd

no information yet

Bench

NOI
NOI
KAS
KAS

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet