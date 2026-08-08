Squads Bangladesh vs Sri Lanka T20i T20 Asia Cup, Women 06.09.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ahmed Rumana
all rounder
Athapaththu Chamari
all rounder
Akter Marufa
bowler
de Silva Nilakshi
batsman
Akter Nahida
bowler
Dilhari Kavisha
all rounder
Akter Shorna
all rounder
Fernando Inoshi
bowler
Alam Jahanara
bowler
Gimhani Shashini
no information yet
Dola Dilara Akter
wicket keeper
Gunaratne Vishmi
batsman
Jesmin Sabinkun
batsman
Kanchana Ama
all rounder
Jhilik Rubya
wicket keeper
Kavindi Kawya
bowler
Khan Rabeya
bowler
Kulasuriya Achini
bowler
Khatun Murshida
batsman
Kumari Sugandika
bowler
Khatun Shorifa
no information yet
Madavi Harshitha
batsman
Khatun Sultana
bowler
Nisansala Sachini
bowler
Moni Ritu
all rounder
Nuthyangana Kaushani
wicket keeper
Sultana Joty Nigar
wicket keeper
Perera Hasini
batsman
Tanjim Ishma
all rounder
Prabodhani Udeshika
bowler
Match has not started yet