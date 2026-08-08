Squads Bangladesh vs Sri Lanka T20i T20 Asia Cup, Women 06.09.2026

T20i

BAN
BAN
SRI
SRI

Playing

BAN
BAN
SRI
SRI
First TeamSecond Team
Ahmed Rumana

all rounder

Dilhari Kavisha

all rounder

Akter Shorna

all rounder

Gimhani Shashini

no information yet

Dola Dilara Akter

wicket keeper

Kanchana Ama

all rounder

Jhilik Rubya

wicket keeper

Khatun Shorifa

no information yet

Moni Ritu

all rounder

Sultana Joty Nigar

wicket keeper

Tanjim Ishma

all rounder

Bench

BAN
BAN
SRI
SRI

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet