Match details Papua New Guinea vs Cook Islands T20i T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final 10.05.2026
Match Info
|Match:
|T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final 2026
|Date:
|Friday, May 08, 2026 - Monday, May 18, 2026
|Toss:
|Papua New Guinea won the toss and opt to bat
|Time:
|Sunday, May 10, 2026 05:00 AM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Papua New Guinea Squad
|Players
|Bau Sese, Pala Ura Tony, Siaka Lega, Nou Patrick, Vala Asadollah, Ray Boio, Ani Ryan, Vare Hila George Vaieke, Oru Aue, Kariko John, Nao Alei
|Bench
|Charlie Michael, Frank Gaba, Morea Kabua
Cook Islands Squad
|Players
|Dickson Hayden, Parima Thomas, Ma'ara Ave, Parima Aue, Dickson Cory, Grace Luca, Stephens Quin, Shields Jeremiah, Tutty Jared, Pickering James, Taylor Oscar
|Bench
|Cummings Paul, Ravarua Teaute, Rowe Adison
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet