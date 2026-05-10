Match details Papua New Guinea vs Cook Islands T20i T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final 10.05.2026

T20i

PNG
PNG

204

COO
COO

155

Match Info

Match:T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final 2026
Date:Friday, May 08, 2026 - Monday, May 18, 2026
Toss:Papua New Guinea won the toss and opt to bat
Time:Sunday, May 10, 2026 05:00 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Papua New Guinea Squad

PlayersBau Sese, Pala Ura Tony, Siaka Lega, Nou Patrick, Vala Asadollah, Ray Boio, Ani Ryan, Vare Hila George Vaieke, Oru Aue, Kariko John, Nao Alei
BenchCharlie Michael, Frank Gaba, Morea Kabua

Cook Islands Squad

PlayersDickson Hayden, Parima Thomas, Ma'ara Ave, Parima Aue, Dickson Cory, Grace Luca, Stephens Quin, Shields Jeremiah, Tutty Jared, Pickering James, Taylor Oscar
BenchCummings Paul, Ravarua Teaute, Rowe Adison

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet