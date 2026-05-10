Squads Papua New Guinea vs Cook Islands T20i T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final 10.05.2026

T20i

PNG
PNG

204

COO
COO

155

Playing

PNG
PNG
COO
COO
First TeamSecond Team
Bau Sese

batsman

Pala Ura Tony

wicket keeper

Siaka Lega

batsman

Ma'ara Ave

wicket keeper

Parima Aue

wicket keeper

Vala Asadollah

all rounder

Ray Boio

batsman

Grace Luca

no information yet

Ani Ryan

all rounder

Stephens Quin

no information yet

Shields Jeremiah

no information yet

Oru Aue

all rounder

Tutty Jared

no information yet

Pickering James

no information yet

Nao Alei

bowler

Taylor Oscar

no information yet

Bench

PNG
PNG
COO
COO
First TeamSecond Team
Cummings Paul

no information yet

Frank Gaba

batsman

Ravarua Teaute

no information yet

Rowe Adison

no information yet