Squads Papua New Guinea vs Cook Islands T20i T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final 10.05.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Bau Sese
batsman
Dickson Hayden
batsman
Pala Ura Tony
wicket keeper
Parima Thomas
batsman
Siaka Lega
batsman
Ma'ara Ave
wicket keeper
Nou Patrick
bowler
Parima Aue
wicket keeper
Vala Asadollah
all rounder
Dickson Cory
batsman
Ray Boio
batsman
Grace Luca
no information yet
Ani Ryan
all rounder
Stephens Quin
no information yet
Vare Hila George Vaieke
wicket keeper
Shields Jeremiah
no information yet
Oru Aue
all rounder
Tutty Jared
no information yet
Kariko John
bowler
Pickering James
no information yet
Nao Alei
bowler
Taylor Oscar
no information yet
Bench
|First Team
|Second Team
Charlie Michael
bowler
Cummings Paul
no information yet
Frank Gaba
batsman
Ravarua Teaute
no information yet
Morea Kabua
bowler
Rowe Adison
no information yet