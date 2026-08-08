Squads Spain vs Isle of Man T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier C 15.08.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ali Hassan
no information yet
Ali Yasir
bowler
Burns Lorne Patrick
all rounder
Calle Daniel Doyle
batsman
Dar Hamza
no information yet
Hughes-Pinan Sebastian
no information yet
Ihsan Mohammad
no information yet
Iqbal Raja Adeel
bowler
Mohammad Atif
no information yet
Munoz-Mills Christian
batsman
Rumistrzewicz Charlie
bowler
Soler Alec Davidson
no information yet
Syed Shafat Ali
bowler
Yasin Mohammad
no information yet
Match has not started yet