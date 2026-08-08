Squads Spain vs Isle of Man T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier C 15.08.2026

T20i

SPA
SPA
ISL
ISL

Playing

SPA
SPA
ISL
ISL
First TeamSecond Team
Ali Hassan

no information yet

Ali Yasir

bowler

Dar Hamza

no information yet

Hughes-Pinan Sebastian

no information yet

Ihsan Mohammad

no information yet

Mohammad Atif

no information yet

Soler Alec Davidson

no information yet

Yasin Mohammad

no information yet

Bench

SPA
SPA
ISL
ISL

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet