Squads Mozambique vs Gambia T20i T20 World Cup Sub Regional Africa Qualifier C 21.10.2026

T20i

MOZ
MOZ
GAM
GAM

Playing

MOZ
MOZ
GAM
GAM

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

MOZ
MOZ
GAM
GAM

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet