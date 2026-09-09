Squads Kuwait vs Thailand T20i T20 World Cup Sub Regional Asia Qualifier A 08.10.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ahmed Ilyas
bowler
Ahmed Mirza
bowler
Ahmed Nawaf
all rounder
Anto Clinto
batsman
Aslam Mohommed
all rounder
Bhavsar Meet
wicket keeper
Farooq Muhammad
no information yet
Idrees Adnan
all rounder
Khan Shiraz
all rounder
Lathif Nimish
all rounder
M Mohammed Shafeeq
bowler
Monib Sayed
bowler
Patel Usman
wicket keeper
Sandaruwan Ravija
batsman
Tahir Bilal
batsman
Umar Muhammad
no information yet
Match has not started yet