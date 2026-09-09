Squads Qatar vs Thailand T20i T20 World Cup Sub Regional Asia Qualifier A 06.10.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Amir Uzair
wicket keeper
Arshad Saqlain
batsman
Athamlebbe Mohammad Ahnaff
batsman
Irshad Mohammed
all rounder
Khan Ikramullah
bowler
Khan Jassim
batsman
Khan Md Yousuf Ali
bowler
Kunjiraman Bipinkumar
no information yet
Mirza Adnan
batsman
Mohammed Baig Mirza
batsman
Munchummal Bukhari
bowler
Murad Muhammad
bowler
Rathod Himanshu
all rounder
Tanveer Muhammad
batsman
Match has not started yet