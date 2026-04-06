Ahmad Daniyal

Ahmad Daniyal

bowler

Full name:Ahmad Daniyal
Nationality:Pakistan

Teams

2026 Teams

Lahore Region Whites

Multan Sultans

Pakistan

Peshawar Zalmi

Quetta Gladiators

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classT20
Matches720
Innings1120
Overs175.171.0
Balls--
Maidens220
Runs670658
Wickets1919
Avg35.2634.63
SR55.3122.42
Eco3.829.26
BB64
4w01
5w00
10w00

Batting

LeagueFirst classT20
Matches720
Innings48
Not outs14
Runs3020
Balls Faced8434
Avg105
SR35.7158.82
Fours22
Fifties00
Sixies20
Highest126
Hundreds00

Ahmad Daniyal Schedule & Results

Pakistan Super League

Another Players

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