Match details Pakistan vs Australia Odi ODI Series Pakistan vs Australia 04.06.2026

Odi

PAK
PAK

161

AUS
AUS

157

Match Info

Match:ODI Series Pakistan vs Australia 2026
Date:Saturday, May 30, 2026 - Thursday, June 04, 2026
Toss:Australia won the toss and opt to bat
Time:Thursday, June 04, 2026 11:30 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Pakistan Squad

PlayersFarhan Sahibzada, Sadaqat Maaz, Azam Babar, Ghouri Ghazi, Salman Agha, Samad Abdul, Minhas Arafat, Khan Shadab, Afridi Shaheen, Rauf Haris, Ahmed Abrar, Hussain Shamyl
BenchDaniyal Ahmad, Moqim Sufyan, Nazir Rohail, Shah Naseem

Australia Squad

PlayersCarey Alex, Short Matt, Inglis Josh, Labuschagne Marnus, Green Cameron, Renshaw Matthew, Connolly Cooper, Peake Oliver, Ellis Nathan, Zampa Adam, Kuhnemann Matthew
BenchMarsh Mitchell, Meredith Riley, Sangha Tanveer, Scott Liam, Stanlake Billy

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet