Match details Pakistan vs Australia Odi ODI Series Pakistan vs Australia 04.06.2026
Match Info
|Match:
|ODI Series Pakistan vs Australia 2026
|Date:
|Saturday, May 30, 2026 - Thursday, June 04, 2026
|Toss:
|Australia won the toss and opt to bat
|Time:
|Thursday, June 04, 2026 11:30 AM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Pakistan Squad
|Players
|Farhan Sahibzada, Sadaqat Maaz, Azam Babar, Ghouri Ghazi, Salman Agha, Samad Abdul, Minhas Arafat, Khan Shadab, Afridi Shaheen, Rauf Haris, Ahmed Abrar, Hussain Shamyl
|Bench
|Daniyal Ahmad, Moqim Sufyan, Nazir Rohail, Shah Naseem
Australia Squad
|Players
|Carey Alex, Short Matt, Inglis Josh, Labuschagne Marnus, Green Cameron, Renshaw Matthew, Connolly Cooper, Peake Oliver, Ellis Nathan, Zampa Adam, Kuhnemann Matthew
|Bench
|Marsh Mitchell, Meredith Riley, Sangha Tanveer, Scott Liam, Stanlake Billy
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet