Match details Pakistan vs Australia Odi ODI Series Pakistan vs Australia 02.06.2026

Odi

PAK
PAK

190

AUS
AUS

231

Match Info

Match:ODI Series Pakistan vs Australia 2026
Date:Saturday, May 30, 2026 - Thursday, June 04, 2026
Toss:Pakistan won the toss and opt to bat
Time:Tuesday, June 02, 2026 11:30 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Pakistan Squad

PlayersFarhan Sahibzada, Sadaqat Maaz, Azam Babar, Ghouri Ghazi, Minhas Arafat, Salman Agha, Samad Abdul, Khan Shadab, Afridi Shaheen, Rauf Haris, Ahmed Abrar
BenchDaniyal Ahmad, Hussain Shamyl, Moqim Sufyan, Nazir Rohail, Shah Naseem

Australia Squad

PlayersCarey Alex, Short Matt, Inglis Josh, Labuschagne Marnus, Green Cameron, Renshaw Matthew, Peake Oliver, Ellis Nathan, Sangha Tanveer, Kuhnemann Matthew, Zampa Adam
BenchMarsh Mitchell, Meredith Riley, Scott Liam, Stanlake Billy

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet