Squads Kerala vs Services First class Ranji Trophy 01.02.2027

First class

KER
KER
SER
SER

Playing

KER
KER
SER
SER
First TeamSecond Team
Anuraj JS

no information yet

Ahlawat Mohit

wicket keeper

Chandran Vyshak

all rounder

Dagar Virender

no information yet

Dhankhar Vineet

no information yet

Nair Abhishek J

no information yet

Goyat Jayant

no information yet

Nair Abhishek Pratap

no information yet

Narang Pulkit

all rounder

Nayanar Varun

wicket keeper

Sharma Arjun

all rounder

Raj Pavan

no information yet

Sharma Nakul

wicket keeper

Sarwate Aditya

all rounder

Saxena Jalaj

all rounder

Vinod Vishnu

wicket keeper

Bench

KER
KER
SER
SER

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet