Squads Kerala vs Services First class Ranji Trophy 01.02.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Anuraj JS
no information yet
Ahlawat Mohit
wicket keeper
Azharuddeen Mohammed
wicket keeper
Bahadur Raj
bowler
Baby Sachin
batsman
Chauhan Ravi
batsman
Basil Nedumankuzhy
bowler
Choudhary Varun
bowler
Chandran Vyshak
all rounder
Dagar Virender
no information yet
Kunnummal Rohan
batsman
Dhankhar Vineet
no information yet
Nair Abhishek J
no information yet
Goyat Jayant
no information yet
Nair Abhishek Pratap
no information yet
Narang Pulkit
all rounder
Nayanar Varun
wicket keeper
Pachhara Amit
batsman
Nidheesh MD
bowler
Paliwal Rajat
batsman
Nizar Salman
batsman
Rohilla Shubham
batsman
Parveen Abhijth
bowler
Sharma Arjun
all rounder
Raj Pavan
no information yet
Sharma Nakul
wicket keeper
Sarwate Aditya
all rounder
Singh Rahul
bowler
Saxena Jalaj
all rounder
Tanwar Nitin
bowler
Tom Eden Apple
bowler
Vinod Vishnu
wicket keeper
Match has not started yet