Chloe Anne Hill

Chloe Anne Hill

batsman

Full name:Chloe Anne Hill
Nationality:England
Batting style:right handed batsman

Teams

2026 Teams

Northamptonshire Steelbacks Women

Worcestershire Rapids Women

Career Averages

Bowling

LeagueT20
Matches1
Innings0
Overs0
Balls-
Maidens0
Runs0
Wickets0
Avg0
SR0
Eco0
BB0
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueT20
Matches1
Innings0
Not outs0
Runs46
Balls Faced44
Avg0
SR104.54
Fours3
Fifties0
Sixies0
Highest23
Hundreds0

Chloe Anne Hill Schedule & Results

One-Day Cup, League 2, Women

T20 Blast, Women

Another Players

Carpenter, Emily

Carpenter, Emily

Ascott, Bethany

Ascott, Bethany

Reid, Mabel

Reid, Mabel

Sims, Lenny

Sims, Lenny

Kemp, Amelia

Kemp, Amelia

Phillips, Ella

Phillips, Ella

Marriott, Gemma

Marriott, Gemma

Howarth, Bella

Howarth, Bella

Smart, Poppy

Smart, Poppy

Robinson, Bethan

Robinson, Bethan