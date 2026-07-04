Malaysia Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Malaysia

Faiz, Ahmed

Malaysia

Idrus, Syazrul

Malaysia

Wafiq, Muhammad

Malaysia

Muniandy, Sharvin

Malaysia

Singh, Virandeep

Malaysia

Aziz, Syed

Malaysia

Sham, Fitri

Malaysia

Jamaludeen, Arief

Malaysia

Rajaratnam, Shivnarin Rahul

Malaysia

Neelakantan, Siddharth

Malaysia

Harisan, Mohammad Hairil

Malaysia

Ridzuan, Muhammad Aiman Zaquan Muhammad

Malaysia

Mohamed aslam, Muhammad aras azmi

Malaysia

Panggi, Hamzah Bin

Malaysia

Shamsul Bahrin, Muhammad Aalif

Malaysia

Idris, Haziq Haiqal Bin

Malaysia

Yusoff, Mohammad Faiz Fitri Mohd

Malaysia

Sulhie, Mohammad Hariz Afnan Bin

Malaysia

Duraisingam, Winifred

Malaysia

Elysa, Mas

Malaysia

Syahadat, Muhamad

Malaysia

Rahman, Nazril

Malaysia

Rahman, Anwar

Malaysia

Hayat, Khizar

Malaysia

Singh, Pavandeep

Malaysia

Hafizs, Ainool

Malaysia

Surendran, Sharveen

Malaysia

Zulaika Sofea, Wan Nor

Malaysia

Azmi, Musfirah Nur Ainaa

Malaysia

Intan, Jamahidaya

Malaysia

Aishah, Nur

Malaysia

Ridhwan, Ainur Amelina Muhd

Malaysia

Wahid, Aqeel

Malaysia

Amaluz zaman, Muhammad azri azhar

Malaysia

Hunter, Elsa

Malaysia

Rohizan, Fatin Faqihah Adani

Malaysia

Halid, Nuriman Hidayah

Malaysia

Fajrol'as, Nur Izzatul Syafiqa

Malaysia

Mohd Hairun, Nur Aliya

Malaysia

Isma Dania, Nur

Malaysia

Nazwah, Siti

Malaysia

Binti Abdullah, Marsya Qistina

Malaysia

Husna Binti Razali, Nazatul Hidayah

Malaysia

Yean Alik, Neserle

Malaysia

Batrisyia Binti Normizan, Nur Alya

Malaysia

Nur Ain

Malaysia

Binti Mohd Safry, Nuni Farini

Malaysia

Sua Gile, Nur Aishah

Malaysia

Aiman Hafiz, Mohammad Haziq

Malaysia

Abd malek, Muhammad akram

Malaysia

Sathnakumaran, Nagineswaran

Malaysia

Nurhanif, Muhamad

Malaysia

Krishnamurthi, Jaashwin

Malaysia

Al Atif Che Zaman, Che Ahmad

Malaysia

Izzudin, Syakir

Malaysia

Tarmimi, Ahmad

Malaysia

Malik, Amir Khan

Malaysia