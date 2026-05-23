Sukhdeep Singh

Sukhdeep Singh

all rounder

Full name:Sukhdeep Singh
Nationality:Kenya

Teams

2026 Teams

Kenya

Career Averages

Bowling

LeagueT20iList aT20
Matches23423
Innings101
Overs1.001.0
Balls---
Maidens000
Runs808
Wickets000
Avg000
SR000
Eco808
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueT20iList aT20
Matches23423
Innings17417
Not outs424
Runs28633286
Balls Faced29965299
Avg2216.522
SR95.6550.7695.65
Fours28328
Fifties000
Sixies303
Highest422242
Hundreds000

Sukhdeep Singh Schedule & Results

T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A

Another Players

Oluoch, Lucas

Oluoch, Lucas

Sharma, Pushkar

Sharma, Pushkar

Bhudia, Sachin

Bhudia, Sachin

Mutua, Francis Muia

Mutua, Francis Muia

Patel, Vraj

Patel, Vraj

Patel, Vishil

Patel, Vishil

Mwendwa, Gerard

Mwendwa, Gerard

Karim, Irfan

Karim, Irfan

Patel, Rakep

Patel, Rakep

Obuya, Collins

Obuya, Collins