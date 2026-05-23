Rakep Rajendra Patel

Rakep Rajendra Patel

batsman

Full name:Rakep Rajendra Patel
Nationality:Kenya
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:off break right arm

Teams

2026 Teams

Kenya

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches39621296115
Innings72753754
Overs28.070.513.0192.2131.2
Balls-----
Maidens01081
Runs13540454878834
Wickets22701854
Avg67.514.96048.7715.44
SR8415.74064.1114.59
Eco4.825.74.154.566.35
BB13054
4w00001
5w00010
10w00000

Batting

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches39621296115
Innings3551249097
Not outs41301122
Runs621113549522012181
Balls Faced97882496601502
Avg20.0329.8620.6227.8629.08
SR63.49137.7451.240145.2
Fours5681760156
Fifties261912
Sixies76630131
Highest9273130124103
Hundreds00131

Rakep Rajendra Patel Schedule & Results

T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A

Another Players

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