Gerard Mwendwa

Gerard Mwendwa

all rounder

Full name:Gerard Mwendwa
Nationality:Kenya

Teams

2026 Teams

Kenya

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches99
Innings99
Overs27.027.0
Balls--
Maidens11
Runs180180
Wickets55
Avg3636
SR32.432.4
Eco6.666.66
BB11
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches99
Innings33
Not outs22
Runs1010
Balls Faced1515
Avg1010
SR66.6666.66
Fours11
Fifties00
Sixies00
Highest55
Hundreds00

Gerard Mwendwa Schedule & Results

T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A

Another Players

Oluoch, Lucas

Oluoch, Lucas

Sharma, Pushkar

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Bhudia, Sachin

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Mutua, Francis Muia

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Patel, Vraj

Patel, Vishil

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Singh, Sukhdeep

Singh, Sukhdeep

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Karim, Irfan

Patel, Rakep

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Obuya, Collins

Obuya, Collins