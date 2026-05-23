Irfan Ali Karim

Irfan Ali Karim

wicket keeper

Full name:Irfan Ali Karim
Nationality:Kenya
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:off break right arm

Teams

2026 Teams

Kenya

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches94455779
Innings00000
Overs00000
Balls-----
Maidens00000
Runs00000
Wickets00000
Avg00000
SR00000
Eco00000
BB00000
4w00000
5w00000
10w00000

Batting

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches94455779
Innings940105572
Not outs0110519
Runs39688814717021613
Balls Faced52287536928841583
Avg4430.6214.734.0430.43
SR75.86101.4839.8359.01101.89
Fours398320151138
Fifties1611212
Sixies0130728
Highest112715911274
Hundreds20020

Irfan Ali Karim Schedule & Results

T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A

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