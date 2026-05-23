Francis Muia Mutua

Francis Muia Mutua

bowler

Full name:Francis Muia Mutua
Nationality:Kenya

Teams

2026 Teams

Kenya

Francis Muia Mutua Schedule & Results

T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A

Another Players

Oluoch, Lucas

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Sharma, Pushkar

Sharma, Pushkar

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Patel, Vraj

Patel, Vraj

Patel, Vishil

Patel, Vishil

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Mwendwa, Gerard

Mwendwa, Gerard

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Patel, Rakep

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Obuya, Collins

Obuya, Collins