Lucas Oluoch Ndandason

Lucas Oluoch Ndandason

bowler

Full name:Lucas Oluoch Ndandason
Nationality:Kenya
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:left arm fast medium

Teams

2026 Teams

Kenya

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches23312954
Innings23122951
Overs16.090.039.0188.0139.1
Balls-----
Maidens136157
Runs79577121963971
Wickets53663350
Avg15.816.0220.1629.1819.42
SR19.2153934.1816.7
Eco4.936.413.15.126.97
BB34644
4w02013
5w00000
10w00000

Batting

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches23312954
Innings21922232
Not outs181810
Runs61544159202
Balls Faced6115300168
Avg614411.359.18
SR100133.9113.330120.23
Fours1150018
Fifties00000
Sixies07009
Highest53343333
Hundreds00000

Lucas Oluoch Ndandason Schedule & Results

T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A

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