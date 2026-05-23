Sachin Ramniklal Bhudia

Sachin Ramniklal Bhudia

all rounder

Full name:Sachin Ramniklal Bhudia
Nationality:Kenya

Teams

2026 Teams

Kenya

Career Averages

Bowling

LeagueT20iList aT20
Matches24724
Innings656
Overs14.016.114.0
Balls---
Maidens010
Runs808780
Wickets111
Avg808780
SR849784
Eco5.715.385.71
BB111
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueT20iList aT20
Matches24724
Innings16516
Not outs202
Runs177123177
Balls Faced169152169
Avg12.6424.612.64
SR104.7380.92104.73
Fours111311
Fifties010
Sixies656
Highest385238
Hundreds000

Sachin Ramniklal Bhudia Schedule & Results

T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A

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