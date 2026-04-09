Muhammad Akhlaq

Muhammad Akhlaq

wicket keeper

Full name:Muhammad Akhlaq
Nationality:Pakistan

Teams

2026 Teams

Lahore Qalandars

Lahore Region Whites

Rangpur Riders

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches243135
Innings410
Overs8.00.40
Balls---
Maidens400
Runs1150
Wickets000
Avg000
SR000
Eco1.377.50
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches243135
Innings453132
Not outs432
Runs1049935580
Balls Faced19791188428
Avg25.5833.3919.33
SR5378.7135.51
Fours1447343
Fifties765
Sixies101835
Highest8111762
Hundreds020

Muhammad Akhlaq Schedule & Results

Pakistan Super League

T20 Global Super League

Another Players

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