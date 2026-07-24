Match details Lahore Qalandars vs Desert Vipers T20i T20 Global Super League 24.07.2026

T20i

LQA
LQA

176

DES
DES

138

Match Info

Match:T20 Global Super League 2026
Date:Thursday, July 23, 2026 - Saturday, August 01, 2026
Toss:Lahore Qalandars won the toss and opt to bat
Time:Friday, July 24, 2026 02:00 PM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Lahore Qalandars Squad

PlayersJahangir Shayan, Hussain Shamyl, Shafique Abdullah, Hossain Emon Parvez, Yousaf Farhan, Bracewell Michael, Imran Mohammad, Mir Usama, Mumtaz Mehran, Khan Shahab, Shabbir Ali
BenchBasit Muhammad, Naim Mohammad, Potgieter Delano

Desert Vipers Squad

PlayersGous Andries, Aravind Vritiya, Mayers Kyle, Mukkamalla Saiteja, Jacobs Bevon, Khan Shadab, Smith Nathan, Rossouw Rilee, Pierre Khary, Lawes Vitel, Simmonds Ramon Romario
BenchCarter Zachary, Jamieson Kyle, Khan Matiullah, Mitchell Daryl, Pahal Sanjay, Tanvir Khuzaima Bin

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet