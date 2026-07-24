Match details Lahore Qalandars vs Desert Vipers T20i T20 Global Super League 24.07.2026
Match Info
|Match:
|T20 Global Super League 2026
|Date:
|Thursday, July 23, 2026 - Saturday, August 01, 2026
|Toss:
|Lahore Qalandars won the toss and opt to bat
|Time:
|Friday, July 24, 2026 02:00 PM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Lahore Qalandars Squad
|Players
|Jahangir Shayan, Hussain Shamyl, Shafique Abdullah, Hossain Emon Parvez, Yousaf Farhan, Bracewell Michael, Imran Mohammad, Mir Usama, Mumtaz Mehran, Khan Shahab, Shabbir Ali
|Bench
|Basit Muhammad, Naim Mohammad, Potgieter Delano
Desert Vipers Squad
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet