International League T20
Desert Vipers vs Mi Emirates
International League T20
DES
EMI
Gulf Giants vs Mi Emirates
International League T20
GUL
EMI
Abu Dhabi Knight Riders vs Mi Emirates
International League T20
ABU
EMI
Desert Vipers vs Mi Emirates
International League T20
DES
EMI
Abu Dhabi Knight Riders vs Mi Emirates
International League T20
ABU
EMI
Dubai Capitals vs Mi Emirates
International League T20
DUB
EMI
Mi Emirates vs Sharjah Warriors
International League T20
EMI
SHA
Gulf Giants vs Mi Emirates
International League T20
GUL
EMI
Sharjah Warriors vs Mi Emirates
International League T20
SHA
EMI
Dubai Capitals vs Mi Emirates
International League T20
DUB
EMI