Squads Gulf Giants vs Mi Emirates T20i International League T20 07.12.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Adair Mark
bowler
Abidin Zain-ul
batsman
Ahmad Ishtiaq
bowler
Al Hasan Shakib
all rounder
Ali Khan Muhammad Ahsan
bowler
Alleyne Kadeem
bowler
Ali Moeen
all rounder
Auguste Ackeem
batsman
Bhavsar Meet
wicket keeper
Bairstow Jonny
wicket keeper
Clark Jordan
all rounder
Banton Tom
batsman
Dawson Liam
all rounder
Farooqi Fazalhaq
bowler
Dickson Sean
batsman
Fletcher Andre
wicket keeper
Erasmus Gerhard
batsman
Ghazanfar Allah Mohammad
bowler
Gurbaz Rahmanullah
wicket keeper
Gul Momand Arab
no information yet
Khan Aayan
all rounder
Kenjige Nosthush
bowler
Khan Asif
batsman
Khan Usman
batsman
Klaassen Fred
bowler
Khan Zahoor
bowler
Moores Tom
wicket keeper
Muzarabani Blessing
bowler
Mendis Kamindu
all rounder
Omarzai Azmatullah
all rounder
Muhammad Waseem
batsman
Razzaq Haider
all rounder
Naveen-ul-Haq
bowler
Shamsi Tabraiz
bowler
Patel Sunny
batsman
Simmonds Ramon Romario
bowler
Perera Kusal
wicket keeper
Tucker Lorcan
wicket keeper
Shafeeq Mohamed
no information yet
Vince James
batsman
Shepherd Romario
all rounder
Wood Chris
bowler
Singh Tajinder
all rounder
Zuhaib Muhammad
all rounder
Thompson Jordan
all rounder
Match has not started yet