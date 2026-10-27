Squads Desert Vipers vs Mi Emirates T20i International League T20 28.11.2026

T20i

DES
DES
EMI
EMI

Playing

DES
DES
EMI
EMI
First TeamSecond Team
Al Hasan Shakib

all rounder

Aravind Vritiya

wicket keeper

Bruce Tom

batsman

Bairstow Jonny

wicket keeper

Curran Sam

all rounder

Banton Tom

batsman

Fletcher Andre

wicket keeper

Gous Andries

wicket keeper

Gul Momand Arab

no information yet

Holden Max

batsman

Khan Usman

batsman

Mendis Kamindu

all rounder

Nawaz Hasan

no information yet

Pahal Sanjay

all rounder

Perera Kusal

wicket keeper

Shafeeq Mohamed

no information yet

Shepherd Romario

all rounder

Tariq Usman

no information yet

Singh Tajinder

all rounder

Thompson Jordan

all rounder

Bench

DES
DES
EMI
EMI

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet