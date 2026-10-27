Squads Desert Vipers vs Mi Emirates T20i International League T20 28.11.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Ahmad Noor
bowler
Abidin Zain-ul
batsman
Ahmad Qais
bowler
Al Hasan Shakib
all rounder
Aravind Vritiya
wicket keeper
Alleyne Kadeem
bowler
Baraki Faisal Khan
batsman
Auguste Ackeem
batsman
Bruce Tom
batsman
Bairstow Jonny
wicket keeper
Curran Sam
all rounder
Banton Tom
batsman
Dawoodzai Faridoon
bowler
Farooqi Fazalhaq
bowler
Ferguson Lockie
bowler
Fletcher Andre
wicket keeper
Gohar Zafar
bowler
Ghazanfar Allah Mohammad
bowler
Gous Andries
wicket keeper
Gul Momand Arab
no information yet
Hasaranga Wanindu
all rounder
Kenjige Nosthush
bowler
Holden Max
batsman
Khan Usman
batsman
Khan Matiullah
bowler
Khan Zahoor
bowler
Lawrence Dan
batsman
Muyeye Tawanda
batsman
Mendis Kamindu
all rounder
Nawaz Hasan
no information yet
Muhammad Waseem
batsman
Pahal Sanjay
all rounder
Naveen-ul-Haq
bowler
Payne David
bowler
Patel Sunny
batsman
Shah Naseem
bowler
Perera Kusal
wicket keeper
Tahir Bilal
batsman
Shafeeq Mohamed
no information yet
Tanveer Khuzaima Bin
bowler
Shepherd Romario
all rounder
Tariq Usman
no information yet
Singh Tajinder
all rounder
Zaman Fakhar
batsman
Thompson Jordan
all rounder
Match has not started yet