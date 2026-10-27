Match details Desert Vipers vs Mi Emirates T20i International League T20 28.11.2026

T20i

DES
DES
EMI
EMI

Match Info

Match:International League T20 2026
Date:Saturday, November 21, 2026 - Sunday, December 20, 2026
Toss:no information yet
Time:Saturday, November 28, 2026 10:00 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Desert Vipers Squad

PlayersAhmad Noor, Ahmad Qais, Aravind Vritiya, Baraki Faisal Khan, Bruce Tom, Curran Sam, Dawoodzai Faridoon, Ferguson Lockie, Gohar Zafar, Gous Andries, Hasaranga Wanindu, Holden Max, Khan Matiullah, Lawrence Dan, Muyeye Tawanda, Nawaz Hasan, Pahal Sanjay, Payne David, Shah Naseem, Tahir Bilal, Tanveer Khuzaima Bin, Tariq Usman, Zaman Fakhar
Benchno information yet

Mi Emirates Squad

PlayersAbidin Zain-ul, Al Hasan Shakib, Alleyne Kadeem, Auguste Ackeem, Bairstow Jonny, Banton Tom, Farooqi Fazalhaq, Fletcher Andre, Ghazanfar Allah Mohammad, Gul Momand Arab, Kenjige Nosthush, Khan Usman, Khan Zahoor, Krishnamurthi Sanjay Prasad, Mendis Kamindu, Muhammad Waseem, Naveen-ul-Haq, Patel Sunny, Perera Kusal, Shafeeq Mohamed, Shepherd Romario, Singh Tajinder, Thompson Jordan, Woakes Chris
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet

Match has not started yet