Shem Obado Ngoche

Shem Obado Ngoche

all rounder

Full name:Shem Obado Ngoche
Nationality:Kenya
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:slow left arm orthodox

Teams

2026 Teams

Kenya

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches1467357110
Innings1365555108
Overs94.5227.467.5455.4368.4
Balls-----
Maidens3319394
Runs431141615018502482
Wickets1284968125
Avg35.9116.8516.6627.219.85
SR47.4116.2645.2240.217.69
Eco4.546.212.214.056.73
BB24444
4w03033
5w00000
10w00000

Batting

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches1467357110
Innings123964456
Not outs31321219
Runs6836993454474
Balls Faced119334166617439
Avg7.5514.1923.2514.1812.81
SR57.14110.4756.0273.58107.97
Fours331103243
Fifties00020
Sixies21221412
Highest2841356641
Hundreds00000

Shem Obado Ngoche Schedule & Results

T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A

Another Players

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