Agrani Bank Cricket Club Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Agrani Bank Cricket Club

Khan, Usman

Pakistan

Sunny, Arafat

Bangladesh

Islam, Shamsul

Bangladesh

Hider, Abu

Bangladesh

Islam, Shadman

Bangladesh

Enam, Anamul Haque

Hossain, Salman

Bangladesh

Ayub, Marshall

Bangladesh

Hasan, Nahid

Bangladesh

Sharifullah, Md

Bangladesh

Payel, Asaduzzaman

Sunny, Elias

Bangladesh

Kazi, Azim

India

Javed, Jahid

Bangladesh

Ahsan, Islamul

Bangladesh

Hossain, Aslam

Bangladesh

Islam, Jahurul

Bangladesh

Rabby, Fazle

Bangladesh

Ali, Hossain

Bangladesh

Hossain, Rony

Bangladesh

Kanon, Mohammad Ijharul Islam

Fahim, Md

Bangladesh

Rahman, Sahanur

Shams, Nakib Rezwan

Uddin, Nashed

Rihad, Md Ashraful Hasan

Mihal, Kaykobad

Babu, Sandip Roy Chowdhury

Nuruzzaman

Bangladesh

Sagor

Rayudu, Rohit

India